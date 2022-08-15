Число случаев COVID-19 в мире превысило 590 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро понедельника достигло 590 млн 333 тыс. 762, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 435 тыс. 637 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 92 млн 927 тыс. 104 и 1 млн 37 тыс. 21.

Индия - 44 млн 268 тыс. 381 и 527 тыс. 69.

Бразилия - 34 млн 148 тыс.131 и 681 тыс. 253.

Франция - 34 млн 406 тыс. 92 и 154 тыс. 104.

Германия - 31 млн 535 тыс. 340 и 145 тыс. 698.

Великобритания - 23 млн 634 тыс. 821 и 186 тыс. 798.

Италия - 21 млн 499 тыс. 6531 и 174 тыс. 60.

Южная Корея - 21 млн 418 тыс. 36 и 25 тыс. 673.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника - 828.1. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 тыс. 159, Франции - 2 тыс. 334, Германии - 1 тыс. 727, Великобритании - 2 тыс. 711, Италия - 2 тыс. 888, Южной Корее - 500. Сведения по США отсутствуют.