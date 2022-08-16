Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз - МИД

Финляндия ограничит число выдаваемых туристических виз гражданам России в 10 раз, изменения вступят в силу в сентябре, сообщает портал Yle со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.
По информации портала, министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект, согласно которому приоритетной станет выдача виз по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Также власти сократят время подачи заявлений на туристические визы - оно будет ограничено определенными днями недели или временным промежутком в течение дня. Таким образом, общее число выдаваемых россиянам виз значительно сократится.
"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, и это происходит на фоне наших попыток помочь украинским беженцам. Неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска россиян в Европе", - приводит портал слова Хаависто.
Вместе с тем, по его словам, Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, и если его упразднят, то стоимость оформления и получения визы возрастет с 35 до 80 евро.
Кроме того, он заявил, что не исключено введение специальных гуманитарных виз для россиян, но этот вопрос еще будут прорабатывать.
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