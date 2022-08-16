Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.08 $/bbl +/- WTI 89.41 -2.68 Brent 95.10 -3.05

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 16.08.2022 19:08

Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам туристических виз в 10 раз - МИД

Финляндия ограничит число выдаваемых туристических виз гражданам России в 10 раз, изменения вступят в силу в сентябре, сообщает портал Yle со ссылкой на главу МИД Финляндии Пекку Хаависто.

По информации портала, министерство иностранных дел Финляндии подготовило проект, согласно которому приоритетной станет выдача виз по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Также власти сократят время подачи заявлений на туристические визы - оно будет ограничено определенными днями недели или временным промежутком в течение дня. Таким образом, общее число выдаваемых россиянам виз значительно сократится.

"После коронавируса заметно увеличение турпотока из России, и это происходит на фоне наших попыток помочь украинским беженцам. Неуместно, что Финляндия стала перевалочным пунктом для отпуска россиян в Европе", - приводит портал слова Хаависто.

Вместе с тем, по его словам, Финляндия поддерживает приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, и если его упразднят, то стоимость оформления и получения визы возрастет с 35 до 80 евро.

Кроме того, он заявил, что не исключено введение специальных гуманитарных виз для россиян, но этот вопрос еще будут прорабатывать.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az