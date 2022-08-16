Баку и Белград обсудили подготовку совместного плана деятельности в сфере туризма

Председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев встретился во вторник с послом Сербии в Баку Драганом Владисавлевичем, стороны обсудили перспективы сотрудничества в туристической отрасли.

"Нагиев и Владисавлевич обсудили восстановление туротрасли в постпандемийный период, а также расширение связей, перспективы сотрудничества и обмен опытом в этой сфере", - сообщили в Агентстве.

На встрече председатель агентства сообщил о положительной динамике турпотока в страну, отметив, что в январе-июле 2022 года объем турпотока в страну превысил показатель за аналогичный период прошлого года на 128%.

"Собеседники также обменялись мнениями о предпринимаемых мерах в направлении восстановления туристической отрасли обеих стран после пандемии и разработки совместного плана действий в сфере туризма", - отмечается в сообщении.