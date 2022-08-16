Россия настроена на развитие военного сотрудничества с Палестиной - замминистра обороны Фомин

Минобороны России готово развивать весь комплекс взаимоотношений с военными и спецслужбами Палестины, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин во вторник на переговорах с командующим Силами национальной безопасности Палестинской национальной администрации генерал-майором Нидалем Абу Духаном.

Встреча состоялась 16 августа на полях X Московской конференции по международной безопасности.

В ходе переговоров стороны "обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, текущую ситуацию в Ближневосточном регионе, в том числе в Палестине". В ходе переговоров также затрагивался вопрос ближневосточного урегулирования.

"Мы настроены на развитие всего комплекса взаимоотношений между нами", - заявил Фомин.

В Минобороны России отметили, что встреча прошла "в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию".