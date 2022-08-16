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Происшествия 16.08.2022 19:49

Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре

В Армении объявлен двухдневный траур в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".

Как сообщает пресс-служба правительства, решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 17-18 августа объявлены днями траура.

По уточненным данным МЧС Армении, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.

Спустя более двух суток пожарным удалось локализовать пожар в торговом центре "Сурмалу".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ТРАУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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