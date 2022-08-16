Траур объявлен в Армении в связи с жертвами взрыва в торговом центре

В Армении объявлен двухдневный траур в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу".
Как сообщает пресс-служба правительства, решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна 17-18 августа объявлены днями траура.
По уточненным данным МЧС Армении, в результате взрывов, произошедших днем в воскресенье, погибли 16 человек, личность одного из них пока не установлена. Пропавшими без вести считаются три человека. Были госпитализированы 62 человека, из которых семеро продолжают лечение.
Спустя более двух суток пожарным удалось локализовать пожар в торговом центре "Сурмалу".
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