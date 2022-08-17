Алиев принял участие в вечере памяти Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в вечере памяти певца и композитора Муслима Магомаева, прошедшем в Бакинском концертном комплексе «Зеленый театр». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Ранее в среду в 80-ю годовщину со дня рождения певца и композитора в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника Магомаеву.

Р.Керимов