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Культура 17.08.2022 23:18

Алиев принял участие в вечере памяти Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в вечере памяти певца и композитора Муслима Магомаева, прошедшем в Бакинском концертном комплексе «Зеленый театр». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.

Ранее в среду в 80-ю годовщину со дня рождения певца и композитора в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника Магомаеву.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КУЛЬТУРА, МУСЛИМ МАГОМАЕВ, ИЛЬХАМ АЛИЕВ


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