Алиев принял участие в вечере памяти Магомаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду приняли участие в вечере памяти певца и композитора Муслима Магомаева, прошедшем в Бакинском концертном комплексе «Зеленый театр». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы государства.
Ранее в среду в 80-ю годовщину со дня рождения певца и композитора в Приморском национальном парке Баку состоялось открытие памятника Магомаеву.
Р.Керимов
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