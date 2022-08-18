Импорт фармпродукции в Азербайджан в январе-июле увеличился на 26%

Импорт фармацевтической продукции в Азербайджан в январе-июле 2022 года составил на сумму $376 млн 704,16 тыс., сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-июле 2022 года в Азербайджан импортировано 17 тыс. 481,3 тонны (рост на 25,6% - ИФ) фармацевтической продукции на $376 млн 704,16 тыс. (рост на 28,6% - ИФ)», - отметили в ГТК.
На долю фармацевтической продукции в отчетный период пришлось на 5,03% всего импорта товаров в Азербайджан.
Как сообщалось, в 2021 году в Азербайджан было импортировано 22 тыс. 335,95 тонн (спад на 1,5%) фармацевтической продукции на $528 млн 566,59 тыс. (рост на 40,1%).
Н.Аббасова
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