ЦБ Азербайджана принял ряд мер с целью предотвратить чрезмерную кредитную задолженность населения

В Азербайджане с 16 августа 2022 года вступили в силу изменения в требованиях по банковскому капиталу и правилах расчета его адекватности.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, данные изменения направлены на усиление финансовой устойчивости банковского сектора, в том числе, обеспечения здорового кредитования, предотвращения чрезмерной кредитной задолженности населения, защиты заемщиков от валютных рисков и др.

ЦБ отмечает, что в последнее время наблюдается активность в сегменте потребкредитования. В частности, портфель банков по потребительскому кредитованию в первом полугодии 2022 года вырос на 14,9%. С целью на допустить чрезмерной кредитной задолженности заемщика несколько ужесточены требования по коэффициенту BGN (соотношение показателя «платеж/доход»).

Кроме этого, по данным ЦБ, в последние годы в кредитном портфеле банков наблюдается тенденция дедолларизации. Однако, анализ показывает, что субъекты бизнеса, не имеющие доходов в валюте, проявляют интерес к получению кредитов в инвалюте. В связи с этим в изменениях несколько ужесточены требования по группам риска бизнес-кредитов в инвалюте.

С другой стороны, с целью стимулирования развития межбанковского рынка несколько смягчены краткосрочные требования по группам рискам.

Полностью с новыми требования можно ознакомиться по ссылке https://e-qanun.az/framework/51186.

Р.Ахмедов