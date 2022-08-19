ЦБ Азербайджана принял ряд мер с целью предотвратить чрезмерную кредитную задолженность населения

В Азербайджане с 16 августа 2022 года вступили в силу изменения в требованиях по банковскому капиталу и правилах расчета его адекватности.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, данные изменения направлены на усиление финансовой устойчивости банковского сектора, в том числе, обеспечения здорового кредитования, предотвращения чрезмерной кредитной задолженности населения, защиты заемщиков от валютных рисков и др.
ЦБ отмечает, что в последнее время наблюдается активность в сегменте потребкредитования. В частности, портфель банков по потребительскому кредитованию в первом полугодии 2022 года вырос на 14,9%. С целью на допустить чрезмерной кредитной задолженности заемщика несколько ужесточены требования по коэффициенту BGN (соотношение показателя «платеж/доход»).
Кроме этого, по данным ЦБ, в последние годы в кредитном портфеле банков наблюдается тенденция дедолларизации. Однако, анализ показывает, что субъекты бизнеса, не имеющие доходов в валюте, проявляют интерес к получению кредитов в инвалюте. В связи с этим в изменениях несколько ужесточены требования по группам риска бизнес-кредитов в инвалюте.
С другой стороны, с целью стимулирования развития межбанковского рынка несколько смягчены краткосрочные требования по группам рискам.
Полностью с новыми требования можно ознакомиться по ссылке https://e-qanun.az/framework/51186.
Р.Ахмедов
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