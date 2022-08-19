Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 19.08.2022 12:01

ЦБ Азербайджана принял ряд мер с целью предотвратить чрезмерную кредитную задолженность населения

В Азербайджане с 16 августа 2022 года вступили в силу изменения в требованиях по банковскому капиталу и правилах расчета его адекватности.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центробанке, данные изменения направлены на усиление финансовой устойчивости банковского сектора, в том числе, обеспечения здорового кредитования, предотвращения чрезмерной кредитной задолженности населения, защиты заемщиков от валютных рисков и др.

ЦБ отмечает, что в последнее время наблюдается активность в сегменте потребкредитования. В частности, портфель банков по потребительскому кредитованию в первом полугодии 2022 года вырос на 14,9%. С целью на допустить чрезмерной кредитной задолженности заемщика несколько ужесточены требования по коэффициенту BGN (соотношение показателя «платеж/доход»).

Кроме этого, по данным ЦБ, в последние годы в кредитном портфеле банков наблюдается тенденция дедолларизации. Однако, анализ показывает, что субъекты бизнеса, не имеющие доходов в валюте, проявляют интерес к получению кредитов в инвалюте. В связи с этим в изменениях несколько ужесточены требования по группам риска бизнес-кредитов в инвалюте.

С другой стороны, с целью стимулирования развития межбанковского рынка несколько смягчены краткосрочные требования по группам рискам.

Полностью с новыми требования можно ознакомиться по ссылке https://e-qanun.az/framework/51186.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ, АДЕКВАТНОСТЬ


Похожие новости


Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2017-2021гг составили 1,8 млрд манатов Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2020г составили около 132 млн манатов - регулятор Капитал двух банков в Азербайджане не соответствует минимальным требованиям – глава ЦБ Объем вкладов в Atabank и Amrahbank составляет около 400 млн манатов – глава ЦБ Азербайджана В Азербайджане вступили в силу новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков В Азербайджане с конца ноября 2019г вводятся новые требования к адекватности капитала банков и классификации рисков

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az