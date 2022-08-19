Туркменистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг

Туркменистан планирует присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг", заявил вице-премьер, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

"Сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению", - отметил Мередов на брифинге в пятницу по итогам международной конференции министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, которая состоялась 15-16 августа в республике.

Мередов также подчеркнул, что развитие транспорта является одним из ключевых условий стабильного экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, а также дальнейшего расширения всего спектра межгосударственных отношений на региональном и международном уровнях.