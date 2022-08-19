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Транспорт и связь 19.08.2022 23:09

Туркменистан намерен присоединиться к транспортному коридору Север-Юг

Туркменистан планирует присоединиться к транспортному коридору "Север-Юг", заявил вице-премьер, министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов.

"Сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению", - отметил Мередов на брифинге в пятницу по итогам международной конференции министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, которая состоялась 15-16 августа в республике.

Мередов также подчеркнул, что развитие транспорта является одним из ключевых условий стабильного экономического развития стран, не имеющих выхода к морю, а также дальнейшего расширения всего спектра межгосударственных отношений на региональном и международном уровнях.

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Тэги: ТУРКМЕНИЯ, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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