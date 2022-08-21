Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

18.08 $/bbl +/- WTI 90.50 +2.39 Brent 96.59 +2.94

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 21.08.2022 13:00

В России сообщили о создании COVID-вакцины с новым антигенным составом

Учитывая появление нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон", разработана вакцина с новым антигенным составом, сообщил "Интерфаксу" директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

В настоящее время "мы ждем пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой", отметил он.

Отвечая на один из вопросов, он подчеркнул, что "имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами".

"Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей", - сказал Гинцбург.

"Это еще один способ изменчивости этого вируса. А появление "дельта-омикрона", хотя он пока совершенно не демонстрирует тенденцию, что он вытеснит, допустим "омикрон" пятый и будет более вирулентным, тем не менее, это говорит о том, что у этого вируса есть процесс изменчивости. Этот процесс может привести к возникновению вполне жизнеспособного потомства, потому что механизм изменчивости у него разнообразный", - отметил академик.

Он подчеркнул, что "можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID-19, ВАКЦИНА


Похожие новости


Сроки годности вакцин «Спутник V» продлены и составляют от полугода до года В РФ впервые с марта за сутки COVID-19 заболели почти 20 тыс. человек В России выявлен более заразный вариант «омикрон» штамма коронавируса Глава Минздрава России заявил о необходимости быть готовыми к новым волнам COVID-19 В России за сутки COVID-19 заболели более 4,7 тыс. человек В России за сутки COVID-19 заболели 7 тыс. человек

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az