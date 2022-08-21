В России сообщили о создании COVID-вакцины с новым антигенным составом

Учитывая появление нового штамма COVID-19 "дельта-омикрон", разработана вакцина с новым антигенным составом, сообщил "Интерфаксу" директор центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
В настоящее время "мы ждем пока Минздрав введет регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав "Спутника V" на другой", отметил он.
Отвечая на один из вопросов, он подчеркнул, что "имеющаяся вакцина "Спутник" хуже работает против нового "омикрона" по сравнению с предыдущими штаммами".
"Появление нового штамма "дельта-омикрон" говорит о том, что есть еще способы изменчивости, основанные на рекомбинации. Если одновременно в клетку попадают два разных вируса, то они могут друг с другом обмениваться частью своей", - сказал Гинцбург.
"Это еще один способ изменчивости этого вируса. А появление "дельта-омикрона", хотя он пока совершенно не демонстрирует тенденцию, что он вытеснит, допустим "омикрон" пятый и будет более вирулентным, тем не менее, это говорит о том, что у этого вируса есть процесс изменчивости. Этот процесс может привести к возникновению вполне жизнеспособного потомства, потому что механизм изменчивости у него разнообразный", - отметил академик.
Он подчеркнул, что "можно ждать появления еще многих других эпидемически значимых вариантов, с которыми нам придется бороться".
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