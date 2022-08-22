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Наука и образование 22.08.2022 16:27

В Азербайджане утверждены надбавки директорам, замдиректорам и сертифицированным преподавателям в сфере образования

Кабинет министров Азербайджана утвердил размеры надбавок с 1 сентября 2022 года для директоров, замдиректоров и сертифицированных преподавателей общеобразовательных учреждений, а также других государственных образовательных учреждений.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в кабинете министров, размер надбавок для директоров и заместителей директоров будет зависеть от числа учащихся.

В частности, надбавки к зарплате директоров составят от 600 до 1500 манат, заместителей директоров – от 200 до 500 манат.

Для сертифицированных преподавателей надбавки к зарплате составят 10% и 35% (в зависимости от баллов, набранных при экзамене на сертификацию).

С текстом соответствующего постановления кабинета министров можно ознакомиться по ссылке https://nk.gov.az/az/document/6382/.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ОБРАЗОВАНИЕ, НАДБАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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