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Это интересно 28.08.2022 12:56

В Португалии нашли останки крупнейшего в Европе динозавра

При раскопках в португальском Помбале нашли останки динозавра, предположительно, это останки крупнейшего динозавра, когда-либо найденного в Европе.

Как сообщает The Guardian, раскопки начались в 2017 году, после того как владелец участка обнаружил окаменелости и обратился в Университет Лиссабона.

На месте работают палеонтологи из Испании и Португалии. Они обнаружили позвонки и ребра. Обнаруженный динозавр, по мнению специалистов, принадлежал к завроподам (группе четвероногих растительноядных динозавров, имевшим длинные шеи и хвосты. Это крупнейшие животные, когда-либо ходившие по земле) и относился к семейству брахиозаврид.

Найденный динозавр достигал 12 метров в высоту и 25 метров в длину. Предположительно, находке около 150 млн лет.

Ученые отмечают, что такие находки случается крайне редко. Кроме того, кости расположены так, что отражают естественное анатомическое положение животного. Это дает основания полагать, что могут быть найдены другие части динозавра.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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