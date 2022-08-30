В Азербайджане суточный рост новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 568 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 812 тыс. 248, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 132 случая.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 805 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 799 тыс. 479 человек (+ 612 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 532 человека.

За сутки медики провели 4 тыс. 28 тестов на коронавирус против 1 тыс. 841 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 151 тыс. 214 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев