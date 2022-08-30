Эксперты техкомитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022г и 2023г до 0,9 млн б/с

Эксперты технического комитета ОПЕК+ повысили оценку профицита нефти в 2022 году с 0,8 млн баррелей в сутки до 0,9 млн б/с, следует из отчетности, подготовленной к заседанию техкомитета, назначенного на 31 августа, с которой ознакомился "Интерфакс".

Эксперты исходят из предположения, что уровень добычи нефти стран ОПЕК+ в сентябре вырастет на 100 тыс. б/с относительно уровня августа и останется таким до конца года - 48,5 млн б/с, а в целом за 2022 год страны ОПЕК+ будут добывать 47,2 млн б/с.

Исходя из отчетности, эксперты понизили оценку роста спроса на нефть в 2022 году по базовому сценарию с 3,4 млн б/с до 3,1 млн б/с, до 100 млн б/с; роста предложения - с 5,8 млн б/с до 5,6 млн б/с, до 100,9 млн б/с.

Эксперты подсчитали, что по итогам 2022 года на рынке сложится профицит в размере 0,9 млн б/с, в то время как месяц назад ожидалось, что предложение превысит спрос на 0,8 млн б/с. Прогноз был повышен из-за пересмотра данных в сторону увеличения за май-июль, а также прогноза на август-декабрь.

По консервативному сценарию ожидается, что спрос вырастет в 2022 году лишь на 2,3 млн б/с, а профицит составит 1,3 млн б/с, по оптимистичному, согласно которому потребление нефти увеличится на 3,3 млн б/с - профицит может составить 0,6 млн б/с.

Кроме того, эксперты также повысили прогноз профицита нефти в 2023 год с 0,5 млн б/с до 0,9 млн б/с. По базовому сценарию оценка роста спроса сохранена на уровне 2,7 млн б/с, до 102,7 млн б/с; оценка роста предложения повышена с 2,4 млн б/с до 2,7 млн б/с, до 103,6 млн б/с.