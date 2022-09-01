Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

31.08 $/bbl +/- WTI 89.55 -2.09 Brent 96.49 -2.82

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 01.09.2022 12:53

Азербайджан и Италия обменялись документами в связи с созданием совместного университета в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Италию в четверг принял участие в церемонии обмена подписанными документами, связанными с созданием Итало-Азербайджанского университета, сообщает сайт азербайджанского лидера.

В рамках церемонии состоялся обмен соглашениями об академическом сотрудничестве, подписанных Университетом ADA с 5 ведущими вузами Италии - Университет Луисса Гвидо Карли, Римский университет Сапиенца, Туринский политехнический университет, Болонский университет Альма-матер и Миланский политехнический университет.

Как сообщалось ранее, церемония закладки фундамента Итало-Азербайджанского университета состоялась 2 апреля 2022 года в Баку.

Х.Насирзаде



Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, УНИВЕРСИТЕТ


Похожие новости


В Баку построят Итальяно-Азербайджанский университет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az