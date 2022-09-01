Азербайджан и Италия обменялись документами в связи с созданием совместного университета в Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках рабочего визита в Италию в четверг принял участие в церемонии обмена подписанными документами, связанными с созданием Итало-Азербайджанского университета, сообщает сайт азербайджанского лидера. В рамках церемонии состоялся обмен соглашениями об академическом сотрудничестве, подписанных Университетом ADA с 5 ведущими вузами Италии - Университет Луисса Гвидо Карли, Римский университет Сапиенца, Туринский политехнический университет, Болонский университет Альма-матер и Миланский политехнический университет. Как сообщалось ранее, церемония закладки фундамента Итало-Азербайджанского университета состоялась 2 апреля 2022 года в Баку. Х.Насирзаде





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