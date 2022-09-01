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Здравоохранение 01.09.2022 16:38

В Азербайджане суточный спад новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 561 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 813 тыс. 998, сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 621 случай.

Летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции за сутки не выявлено (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 805 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 800 тыс. 722 человека (+ 648 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 471 человек.

За сутки медики провели 4 тыс. 71 тест на коронавирус против 4 тыс. 32 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 159 тыс. 317 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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