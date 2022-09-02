В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 8 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 437 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 814 тыс. 435, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Днем ранее был зарегистрирован 561 случай.

За сутки из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано 8 летальных исходов (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 813 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 801 тыс. 276 человека (+ 554 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 346 человек.

За сутки медики провели 3 тыс. 191 тест на коронавирус против 4 тыс. 71 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 162 тыс. 508 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков