В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 8 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 437 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 814 тыс. 435, сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Днем ранее был зарегистрирован 561 случай.
За сутки из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано 8 летальных исходов (накануне - 0). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 813 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 801 тыс. 276 человека (+ 554 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 3 тыс. 346 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 191 тест на коронавирус против 4 тыс. 71 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 162 тыс. 508 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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