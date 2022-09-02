Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

01.09 $/bbl +/- WTI 86.61 -2.94 Brent 92.36 -3.28

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 02.09.2022 19:27

Граждане РФ при образовании долгов могут лишиться недвижимости в Эстонии

Россияне могут лишиться недвижимости в Эстонии, если не смогут управлять ей из-за введенных республикой санкций, заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар (Veiko Kommusaar).

"Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы - сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей", - сказал Коммусаар в пятницу порталу ERR.

По его словам, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости. Большинство из россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в республике, но почти 4500 из них нуждаются в визе для посещения страны, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

Коммусаар отметил, что ограничения длятся только третью неделю, поэтому говорить о том, что кто-то завтра лишится своей собственности, слишком преждевременно.

"Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга", - добавил он.

29 августа Коммусаар заявил, что если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то "мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги".

Он отметил, что большое количество недвижимого имущества, принадлежащего российским гражданам, является риском для безопасности и что следует дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз.

Коммусаар сообщил, что его ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, который пока не готов, поэтому его детали МВД еще не раскрывает.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, РОССИЯ, НЕДВИЖИМОСТЬ


Похожие новости


Эстония предложит Еврокомиссии принять восьмой пакет санкций против РФ Эстония прекращает выдачу гражданам РФ временного вида на жительство и виз для обучения В Эстонии вступает в силу запрет на ввоз и вывоз в Россию подсанкционных товаров Посла РФ вызвали в МИД Эстонии за критику главы министерства Эстония до создания терминала СПГ не намерена отказываться от российского газа Эстония не высылает посла России, но оставляет все возможности открытыми - МИД

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az