Граждане РФ при образовании долгов могут лишиться недвижимости в Эстонии

Россияне могут лишиться недвижимости в Эстонии, если не смогут управлять ей из-за введенных республикой санкций, заявил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар (Veiko Kommusaar).

"Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы - сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей", - сказал Коммусаар в пятницу порталу ERR.

По его словам, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости. Большинство из россиян, владеющих недвижимостью в Эстонии, имеют вид на жительство в республике, но почти 4500 из них нуждаются в визе для посещения страны, поэтому они могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости.

Коммусаар отметил, что ограничения длятся только третью неделю, поэтому говорить о том, что кто-то завтра лишится своей собственности, слишком преждевременно.

"Если же человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется долг, в самом крайнем случае квартиру могут реализовать для покрытия долга", - добавил он.

29 августа Коммусаар заявил, что если человек не сможет найти способы поддерживать свою недвижимость, то "мы в данный момент не предполагаем, что Эстонии следует предпринять здесь какие-либо смягчающие шаги".

Он отметил, что большое количество недвижимого имущества, принадлежащего российским гражданам, является риском для безопасности и что следует дополнительно ограничить возможность владеть недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз.

Коммусаар сообщил, что его ведомство разрабатывает соответствующий законопроект, который пока не готов, поэтому его детали МВД еще не раскрывает.