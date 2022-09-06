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Финансы 06.09.2022 11:47

Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев сократилась на 9,7%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 августа 2022 года составляет 16 млрд 204,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец декабря 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база за 8 месяцев сократилась на 9,7%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в августе 2022 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 84,4 млн манатов или на 0,5%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ДЕНЕЖНАЯ, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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