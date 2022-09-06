Денежная база в Азербайджане за 8 месяцев сократилась на 9,7%

Объем денежной базы в Азербайджане на 31 августа 2022 года составляет 16 млрд 204,8 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

На конец декабря 2021 года денежная база в Азербайджане составляла 17 млрд 937,6 млн манатов. Таким образом, денежная база за 8 месяцев сократилась на 9,7%, передает "Интерфакс-Азербайджан".

При этом в августе 2022 года денежная база в Азербайджане увеличилась на 84,4 млн манатов или на 0,5%.

В 2021 году денежная база в Азербайджане выросла на 32,2%.

Х.Насирзаде