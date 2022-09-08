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Дальнее зарубежье 08.09.2022 16:57

США и союзники поставили Украине 126 гаубиц M-777 и 26 РСЗО – Остин

Вашингтон уже поставил Украине 126 гаубиц M-777, также США вместе с союзниками и партнерами поставили Украине в общей сложности 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности и связанных с ними ракет GMLRS, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

«В апреле США поставили свои первые гаубицы М-777, впервые представив Украине артиллерийские орудия стандарта НАТО. Теперь США поставили 126 таких гаубиц. Вместе со странами мира мы увеличили количество гаубичных комплексов для защитников Украины более чем в 18 раз. А с момента первой встречи нашей контактной группы США и наши союзники и партнеры поставили в общей сложности 26 реактивных артиллерийских систем большой дальности и связанных с ними ракет GMLRS», - сказал Остин, открывая пятое заседание Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии в четверг.

Он добавил, что для того, чтобы помочь Украине защитить свою территорию, ей предоставили беспрецедентную помощь в сфере безопасности.

«США быстро доставили широкий спектр средств, включая зенитные системы Stinger, бронетранспортеры, гранатометы, вертолеты MH-17, бронежилеты и миллионы патронов к стрелковому оружию», - отметил он.

По словам министра, все эти возможности наглядно помогли Украине дать отпор агрессии и даже позволили Украине противостоять продолжающемуся натиску России.

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Тэги: США, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЕ, ПОСТАВКИ


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