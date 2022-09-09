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Здравоохранение 09.09.2022 16:45

В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 337 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817,322 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 396 случаях заражения.

За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 6 человек (накануне - 5). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 849 человек.

От COVID-19 вылечились 804,557 тыс. (+442 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 916 человек.

За сутки медики провели 3 159 тестов на коронавирус против 3772 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 187,798 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде



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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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