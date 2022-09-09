В Азербайджане суточный спад случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 337 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 817,322 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 396 случаях заражения.
За минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 6 человек (накануне - 5). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 849 человек.
От COVID-19 вылечились 804,557 тыс. (+442 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 2 916 человек.
За сутки медики провели 3 159 тестов на коронавирус против 3772 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 187,798 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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