Singapore Airlines назвала причину незапланированной посадки своего самолета в Баку

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что причиной незапланированной посадки в пятницу утром в Баку ее самолета, летевшего из Парижа в Сингапур, стала утечка масла в одном из двигателей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на газету The Straits Times.
«Представитель компании сообщил, что в одном из двигателей была обнаружена утечка масла», - отмечает издание.
«После оценки ситуации пилоты решили отклониться от маршрута и приземлиться в Баку в качестве меры предосторожности», - сообщил представитель Singapore Airlines.
Отмечается, что на борту самолета находились 229 пассажиров и 18 членов экипажа, пострадавших в результате инцидента нет.
В пятницу утром в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что капитан рейса Париж-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines запросил экстренную посадку в Баку. В итоге самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 6:26 по местному времени.
Р.Керимов
В ЕС назвали передачу Азербайджаном армянских военных важным шагом для построения доверия между Баку и Ереваном
Задействованные в учениях в Азербайджане авиационные средства ВВС Турции вернулись в свою страну
Гасанов приказал военным быть готовыми к пресечению провокаций противника
Министры финансов стран ЕС дали Украине гарантии для получения 5 млрд евро в виде льготных кредитов
Цены на бензин в РФ в августе выросли на 0,32% после снижения на 0,05% в июле - Росстат
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
ИВ Гедабека направит свыше 800 тыс. манатов на асфальтирование улиц и площадей города
В Москве открыли самое большое колесо обозрения в Европе
Карл III официально стал королем Великобритании
Белорусские военные вернулись в пункт постоянной дислокации после участия в учениях «Восток-2022»
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Caspian Energy Club организовали бизнес-тур в Шеки
Социальная акция для школьников Сальяна от Yelo Bank
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично