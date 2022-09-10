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Singapore Airlines назвала причину незапланированной посадки своего самолета в Баку

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что причиной незапланированной посадки в пятницу утром в Баку ее самолета, летевшего из Парижа в Сингапур, стала утечка масла в одном из двигателей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на газету The Straits Times.

«Представитель компании сообщил, что в одном из двигателей была обнаружена утечка масла», - отмечает издание.

«После оценки ситуации пилоты решили отклониться от маршрута и приземлиться в Баку в качестве меры предосторожности», - сообщил представитель Singapore Airlines.

Отмечается, что на борту самолета находились 229 пассажиров и 18 членов экипажа, пострадавших в результате инцидента нет.

В пятницу утром в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что капитан рейса Париж-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines запросил экстренную посадку в Баку. В итоге самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 6:26 по местному времени.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: СИНГАПУР, АЗЕРБАЙДЖАН, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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