Singapore Airlines назвала причину незапланированной посадки своего самолета в Баку

Сингапурская авиакомпания Singapore Airlines сообщила, что причиной незапланированной посадки в пятницу утром в Баку ее самолета, летевшего из Парижа в Сингапур, стала утечка масла в одном из двигателей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на газету The Straits Times.

«Представитель компании сообщил, что в одном из двигателей была обнаружена утечка масла», - отмечает издание.

«После оценки ситуации пилоты решили отклониться от маршрута и приземлиться в Баку в качестве меры предосторожности», - сообщил представитель Singapore Airlines.

Отмечается, что на борту самолета находились 229 пассажиров и 18 членов экипажа, пострадавших в результате инцидента нет.

В пятницу утром в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев сообщили, что капитан рейса Париж-Сингапур авиакомпании Singapore Airlines запросил экстренную посадку в Баку. В итоге самолет приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 6:26 по местному времени.

Р.Керимов