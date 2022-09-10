В Турции обнаружили подземный город

В турецкой провинции Конья строители при проведении работ обнаружили подземный город, сообщает в субботу «Анадолу». Отмечается, что под землей расположены помещения площадью 20 кв. м, соединенные между собой сетью туннелей. Издание пишет, что, по предварительным данным, общая площадь города может достигать 5 тыс. кв. м.

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