Вашингтон выступает за разрешение всех разногласий между Баку и Ереваном политико-дипломатическим путем

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу с главным советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" со ссылкой на МИД, в ходе встречи стороны обсудили напряженную ситуацию в регионе и возможные шаги по возвращению к процессу ее нормализации.
Байрамов информировал Рикера о боестолкновениях, произошедших в приграничных районах в результате широкомасштабных провокаций со стороны Армении, и деструктивных шагах армянской стороны в последние месяцы.
Министр подчеркнул, что для Армении в рамках достигнутых договоренностей важно выполнить свои обязательства, полностью выведя армянские вооруженные силы с территории Азербайджана и прекратив провокации.
Рикер, в свою очередь, выразив обеспокоенность напряженностью на границе двух стран, подчеркнул важность стабилизации ситуации. Он отметил, что Вашингтон выступает за разрешение всех разногласий политико-дипломатическим путем и готов всеми силами поддерживать процесс нормализации.
Кроме этого дипломаты обменялись различными аспектами процесса нормализации, необходимыми шагами в этом направлении и другими вопросами, представляющими взаимный интерес.
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