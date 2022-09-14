Азербайджан войдет в число стран с высоким доходом – региональный директор ВБ

Всемирный банк ожидает, что экономические реформы позволят Азербайджану войти в число стран с высоким доходом, заявила вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
Азербайджан в настоящее время входит в число стран со средним уровнем доходов.
«Я не сомневаюсь, что Азербайджан войдет в клуб с высоким доходом», - сказала Бьерде в среду в Баку на форуме "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике", посвященного 30-летию вступления Азербайджана в ВБ.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», по ее словам, ВБ готов работать с правительством Азербайджана для достижения этой цели. «В ближайшие месяцы мы начнем работать над новой стратегией сотрудничества для Азербайджана. В связи с этим будем обсуждать национальные приоритеты страны до 2030 года, а также стратегию социально-экономического развития на 2022-2026гг», - отметила она.
Бьерде подчеркнула, что за период сотрудничества ВБ предоставил Азербайджану средства на сумму $4,5 млрд для реализации свыше 50 проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, экологии, диверсификации экономики, развития АПК, реформ в системе юстиции и занятости и т.д.
«Азербайджан за последние 30 лет достиг больших успехов в снижении уровня бедности, провел успешную земельную реформу. (…) Сегодня есть потребность в реализации новых проектов, исходя из национальных приоритетов Азербайджана. Мы готовы содействовать этому», - добавил вице-президент ВБ.
А.Азизов
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