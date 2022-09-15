ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире

Заболеваемость коронавирусом COVID-19 в мире за неделю упала на 28%, смертность - на 22%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 5 по 11 сентября заболеваемость коронавирусом упала во всех регионах мира. Наибольшее снижение числа заражений наблюдалось в западной части Тихого океана (на 36%), в Африке (на 33%), а также в Америке (на 27%). Всего за неделю по всему миру было выявлено более 3,1 млн новых случаев заболевания COVID-19.

Количество смертей от коронавируса снизилось во всех регионах, кроме Африки, где оно возросло на 10%. Сильнее всего смертность снизилась в Европе (на 31%), в Юго-Восточной Азии (на 25%), а также в Америке (на 22%).

В целом по всему миру за неделю зафиксировано менее 11 тыс. летальных исходов, связанных с COVID-19

За весь период пандемии в мире было выявлено более 609,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 6,5 млн смертей от последствий заболевания.