ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

На 52% увеличилось число заражений СOVID-19 за четыре недели, с 20 ноября по 17 декабря, по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря текущего года в мире зарегистрировано 854 тыс. 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 291 тыс. 590 больше, чем за предыдущие 28 дней.

В то же время от связанных с СOVID-19 заболеваний за указанный период скончались 3005 человек - на 266 человек меньше, чем за предыдущие четыре недели.