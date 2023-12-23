Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8697 RUR   0.0185 GBR   2.1565 TRY   0.0583

Цена на нефть

21.12 $/bbl +/- WTI 73.89 -0.33 Brent 79.39 -0.31

Здравоохранение 23.12.2023 12:00

ВОЗ предупреждает о росте случаев заражения коронавирусной инфекцией

На 52% увеличилось число заражений СOVID-19 за четыре недели, с 20 ноября по 17 декабря, по сравнению с предыдущими 28 днями, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря текущего года в мире зарегистрировано 854 тыс. 673 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 291 тыс. 590 больше, чем за предыдущие 28 дней.

В то же время от связанных с СOVID-19 заболеваний за указанный период скончались 3005 человек - на 266 человек меньше, чем за предыдущие четыре недели.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ВОЗ, COVID, РАСПРОСТРАНЕНИЕ


Похожие новости


Заболеваемость и смертность COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире снова начали падать - ВОЗ Заболеваемость и смертность от COVID-19 в мире продолжают снижаться - ВОЗ Заболеваемость и смертность от COVID-19 во всем мире продолжают снижаться - ВОЗ Показатели заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире снизились за неделю - ВОЗ ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ зафиксировала снижение смертности и заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости COVID-19 в мире ВОЗ признала распространение оспы обезьян среди людей чрезвычайной ситуацией в здравоохранении

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az