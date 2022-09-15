Бабаев отметил перспективные направления сотрудничества Минтруда и ВБ в будущем

Министерство труда и социальной защиты Азербайджана заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве со Всемирным банком в вопросах занятости, пенсионной реформы, развития системы социального страхования, заявил глава ведомства Сахиль Бабаев.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» Бабаев на панельной сессии форума "Азербайджан: Перспективы роста в меняющейся глобальной экономике", посвященного 30-летию вступления страны в ВБ, заявил, что согласно прогнозам ведомства, численность пожилых в Азербайджане в долгосрочной перспективе будет расти.
«На сегодня пожилые составляют 7% населения Азербайджана, тогда как 70% трудоспособного населения страны составляет молодежь. Но в 2040-2050гг эта пропорция будет меняться, численность пожилых в стране будет расти, а это значит финансовая нагрузка на пенсионную систему увеличится», - сказал Бабаев.
По его словам, в связи с этим Минтруда необходимо проводить реформы, направленные на структурирование трудового рынка, продолжать реформы в пенсионной системе, расширять уровень охвата системы социального страхования, развивать систему микробизнеса, как составную часть программы занятости.
Бабаев добавил, что в этих направлениях в будущем Минтруда и ВБ могут сотрудничать и осуществлять новые совместные проекты.
А.Азизов
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