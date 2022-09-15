Samsung планирует потратить $5 млрд для достижения нулевых выбросов СО2 к 2050г

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. опубликовал новую экологическую стратегию, в рамках которой пообещал достичь нулевых вредных выбросов на производстве (в рамках Scope 1 и Scope 2) к 2050 году и увеличить использование возобновляемой энергии в глобальном производстве.
На эти инициативы компания планирует выделить $5,03 млрд, говорится в сообщении Samsung, опубликованном в четверг. Кроме того, в подразделении по производству потребительской электроники - Device eXperience Division - достижение нулевых выбросов СО2 было намечено на 2030 год.
Samsung планирует сократить вредные выбросы в рамках Scope 1 и Scope 2 за счет инвестиций в соответствующие технологии, как, например, технология по сокращению использования технических газов, и в установку очистных сооружений на производственных линиях к 2030 году.
Кроме того, компания намерена решать проблему чрезмерного потребления воды на заводах за счет максимизации его повторного использования, реализации проектов по восстановлению воды и увеличения задействования возобновляемых источников энергии.
Samsung также объявила о присоединении к инициативе RE100, в рамках которой компании обещают перейти на 100%-е использование возобновляемой энергии. Samsung планирует полностью удовлетворять энергопотребности на своих производствах по всему миру за счет "зеленой" энергии к 2050 году.
Инициативы компании вызвали одобрение со стороны многих инвесторов и экспертов. Однако опубликованный документ также успел получить порцию критики.
"Присоединение Samsung к декларациям вроде RE100 может оказаться шагом в правильном направлении, но сомнительная цель по достижению нулевых выбросов к 2050 году вызывает у инвесторов больше вопросов, чем дает ответы", - заявила глава инвестиций норвежского пенсионного фонда KLP Киран Азиз. KLP принадлежат акции Samsung на сумму $62 млн. Помимо этого, инициативы компании не затрагивают выбросы в рамках Scope 3 (в цепочках добавленной стоимости), отметила также Азиз.
В отделении Greenpeace в странах Восточной Азии считают, что сроки достижения нулевых выбросов Samsung слишком большие, а цели компании - недостаточно амбициозные. "2050 год означает, что Samsung значительно отстает от конкурентов - Apple, Sony и Intel", - сказала заместитель исполнительного директора Greenpeace East Asia Джуд Ли.
Samsung в опубликованном пресс-релизе сообщила, что установит средне- и долгосрочные цели по снижению вредных выбросов в рамках Scope 3 позднее.
Котировки акций Samsung на торгах в Сеуле в четверг упали на 1,4%. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 28,5%, в то время как индекс Kospi потерял за этот период 19%.
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