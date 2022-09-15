Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

14.09 $/bbl +/- WTI 88.48 +1.17 Brent 94.10 +0.93

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 15.09.2022 23:11

Samsung планирует потратить $5 млрд для достижения нулевых выбросов СО2 к 2050г

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. опубликовал новую экологическую стратегию, в рамках которой пообещал достичь нулевых вредных выбросов на производстве (в рамках Scope 1 и Scope 2) к 2050 году и увеличить использование возобновляемой энергии в глобальном производстве.

На эти инициативы компания планирует выделить $5,03 млрд, говорится в сообщении Samsung, опубликованном в четверг. Кроме того, в подразделении по производству потребительской электроники - Device eXperience Division - достижение нулевых выбросов СО2 было намечено на 2030 год.

Samsung планирует сократить вредные выбросы в рамках Scope 1 и Scope 2 за счет инвестиций в соответствующие технологии, как, например, технология по сокращению использования технических газов, и в установку очистных сооружений на производственных линиях к 2030 году.

Кроме того, компания намерена решать проблему чрезмерного потребления воды на заводах за счет максимизации его повторного использования, реализации проектов по восстановлению воды и увеличения задействования возобновляемых источников энергии.

Samsung также объявила о присоединении к инициативе RE100, в рамках которой компании обещают перейти на 100%-е использование возобновляемой энергии. Samsung планирует полностью удовлетворять энергопотребности на своих производствах по всему миру за счет "зеленой" энергии к 2050 году.

Инициативы компании вызвали одобрение со стороны многих инвесторов и экспертов. Однако опубликованный документ также успел получить порцию критики.

"Присоединение Samsung к декларациям вроде RE100 может оказаться шагом в правильном направлении, но сомнительная цель по достижению нулевых выбросов к 2050 году вызывает у инвесторов больше вопросов, чем дает ответы", - заявила глава инвестиций норвежского пенсионного фонда KLP Киран Азиз. KLP принадлежат акции Samsung на сумму $62 млн. Помимо этого, инициативы компании не затрагивают выбросы в рамках Scope 3 (в цепочках добавленной стоимости), отметила также Азиз.

В отделении Greenpeace в странах Восточной Азии считают, что сроки достижения нулевых выбросов Samsung слишком большие, а цели компании - недостаточно амбициозные. "2050 год означает, что Samsung значительно отстает от конкурентов - Apple, Sony и Intel", - сказала заместитель исполнительного директора Greenpeace East Asia Джуд Ли.

Samsung в опубликованном пресс-релизе сообщила, что установит средне- и долгосрочные цели по снижению вредных выбросов в рамках Scope 3 позднее.

Котировки акций Samsung на торгах в Сеуле в четверг упали на 1,4%. С начала года рыночная капитализация компании снизилась на 28,5%, в то время как индекс Kospi потерял за этот период 19%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az