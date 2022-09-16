Путин отверг обвинения Евросоюза в росте цен на газ

Европа, обвиняя Россию и "Газпром" (MOEX: GAZP) в росте цен на газ, пытается таким образом скрыть свои ошибки, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам, комментируя предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отправлять ему европейские счета за электроэнергию.

Он подчеркнул, что энергетический кризис в Европе начался не со специальной военной операции (СВО) на Донбассе, а раньше почти на год, и начался он с "зеленой" повестки.

"Нужно, конечно, заботиться о климате, не допустить прохождения какой-то точки невозврата, когда климат начнет меняться таким образом, что остановить это будет невозможно и мы превратимся в одну из планет солнечной системы, на которой раньше была, по мнению ученых, атмосфера, а теперь ее нет. Конечно, этого никто не хочет, но делать нужно аккуратно осторожно, поэтапно", - подчеркнул глава РФ.

"Они (европейские политики - ИФ) для достижения сиюминутной политической конъюнктуры в своих странах пошли на сворачивание углеводородной энергетики вообще. Банки перестали выдавать кредиты. Местные органы власти перестали выделять землю для будущих разработок. Перестали осуществлять планы по строительству энергетической инфраструктуры. Резко сократились инвестиции в традиционную энергетику. Но это все стало происходить несколько лет назад", - напомнил Путин.

"Сейчас вроде цены поднялись на газ в США, и добыча растет, но не так быстро, как там бы хотелось. Почему? Да банки боятся выдавать кредиты. Специалисты и эксперты все прекрасно понимают, а вот эти популистские заявления, что кто-то виноват и туда идите, это для того, чтобы обеспечить себе защиту от возмущенных граждан своих стран", - сказал он.

Путин считает, что проблемой стала неготовность "зеленой" энергетики ответить на огромный объем необходимых энергоресурсов для поддержания промышленного роста.

"Экономика растет, а энергетика становится все меньше", - заметил Путин.

Кроме того, он напомнил, что Россия и "Газпром" уговаривал европейцев не отказываться от долгосрочных контрактов, пояснив, что производитель перед тем, как вложить миллиарды долларов в новые месторождения, должен быть уверен, что продаст газ.

Однако европейцы предпочли спотовый рынок. "Они, по сути, нас заставили в цену контракта вкладывать значительную долю от цены спота, и "Газпром" был вынужден в цене газа учитывать не только корзину нефтепродуктов и нефти, но и спот. Спот начал расти, и цены даже по долгосрочным контрактам выросли. Но мы-то здесь причем?" - задает вопрос Путин.

Он также отверг обвинения в том, что Россия перекрывает поставки газа в Европу, напомнив, что Польша поставила под санкции газопровод "Ямал-Европа", закрыв маршрут. "Я Шольцу (Олаф Шольц, канцлер ФРГ - прим. ИФ) сказал: позвоните в Варшаву и попросите, чтобы они открыли маршрут. Две нитки газопровода по Украине, Украину снабжают оружием, а она закрыла один и маршрутов - пожалуйте бриться. Зачем? Позвоните в Киев - пусть откроют", - сказал Путин.

Президент РФ также подчеркнул, что Siemens присутствовал при вскрытии последней остановленной турбины газопровода "Северный поток". "Они увидели, что там течь масла, это взрывоопасная ситуация, они поставили свои подписи, ремонтировать надо, эксплуатировать невозможно", - сообщил он.

Глава РФ подчеркнул, что британская "дочка" Siemens должна дать документ, где будет прописано, что с турбины сняты санкции. "Потому что это наша собственность, и "Газпром" должен быть уверен: может, он завтра захочет ее продать, в Иран, Китай или еще куда-нибудь", - подчеркнул он, заметив, то должны быть документы о снятии санкций и нормальном техническом состоянии, но "дочка" Siemens ничего не дает, а также не вносятся изменения в контракт об изменении логистики, потому что турбину доставили в Германию, а не в Россию. Поэтому газопровод "Северный поток" закрыт.

"В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока 2". 55 млрд куб. м по году - только кнопку нажать, и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, новый газопровод поставили под санкции - "Северный поток 2", а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки. "Газпром" и Россия как выполняли всегда, так и намерены и будут выполнять все свои обязательства в рамках наших договоренностей и контрактов. Никаких сбоев здесь никогда не было и не будет", - заключил он.

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