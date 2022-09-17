Алиев утвердил списки госорганов, которые осуществляют аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил списки государственных органов, которые осуществляют наземное аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ. Текст указа и два списка опубликованы на сайте главы государства. В список госорганов, который могут учреждать печатные СМИ, включены 10 ведомств, а в список госорганов, которые осуществляют наземное аудиовизуальное вещание, - шесть. Р.Керимов

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