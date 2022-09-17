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Социум 17.09.2022 18:33

Алиев утвердил списки госорганов, которые осуществляют аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу утвердил списки государственных органов, которые осуществляют наземное аудиовизуальное вещание и могут учреждать печатные СМИ.

Текст указа и два списка опубликованы на сайте главы государства.

В список госорганов, который могут учреждать печатные СМИ, включены 10 ведомств, а в список госорганов, которые осуществляют наземное аудиовизуальное вещание, - шесть.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, СМИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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