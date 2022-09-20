Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

19.09 $/bbl +/- WTI 85.73 +0.62 Brent 92.00 +0.65

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 20.09.2022 22:42

Сеть отелей Hilton займется дизайном интерьера космической станции Starlab

Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings будет разрабатывать дизайн внутренних помещений частной космической станции Starlab, которую совместно строят компании Voyager Space Holdings и Lockheed Martin, пишет CNBC со ссылкой на заявление представителей компаний.

Кроме того, Hilton будет работать вместе с Voyager в сфере маркетинга станции для космических туристов.

"Десятилетиями космические открытия улучшали жизнь на Земле, и теперь у Hilton появилась возможность использовать эту уникальную ситуацию для улучшения опыта пребывания людей, куда бы они ни путешествовали", - отметил глава Hilton Кристофер Нассетта.

Starlab, как ожидается, может быть запущена на низкую околоземную орбиту уже в 2027 году. Станция может использоваться для научно-исследовательской деятельности, а также для приема космических туристов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, КОСМОС, СТАНЦИЯ, ДИЗАЙН


Похожие новости


Китай признал успешно завершенным первый этап строительства космической станции Россия занимает первое место по загрязнению околоземной орбиты - НАСА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az