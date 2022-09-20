Сеть отелей Hilton займется дизайном интерьера космической станции Starlab

Американская гостиничная сеть Hilton Worldwide Holdings будет разрабатывать дизайн внутренних помещений частной космической станции Starlab, которую совместно строят компании Voyager Space Holdings и Lockheed Martin, пишет CNBC со ссылкой на заявление представителей компаний.

Кроме того, Hilton будет работать вместе с Voyager в сфере маркетинга станции для космических туристов.

"Десятилетиями космические открытия улучшали жизнь на Земле, и теперь у Hilton появилась возможность использовать эту уникальную ситуацию для улучшения опыта пребывания людей, куда бы они ни путешествовали", - отметил глава Hilton Кристофер Нассетта.

Starlab, как ожидается, может быть запущена на низкую околоземную орбиту уже в 2027 году. Станция может использоваться для научно-исследовательской деятельности, а также для приема космических туристов.