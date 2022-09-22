Болгария за счет азербайджанского газа в 2022г покроет 19% потребностей – Минэнерго Азербайджана

Поставки газа из Азербайджана в Болгарию в 2022 году составят 600 млн кубометров и позволят Софии удовлетворить 19% потребностей в газе.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики страны, данные цифры поставок были озвучены на встрече министров энергетики Азербайджана и Болгарии Пярвиза Шахбазова и Розена Христова.
Встреча министров прошла в Бухаресте – на «полях» 5-ой Румынской международной газовой конференции.
Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году экспортировал в Болгарию 280 млн кубометров газа. Таким образом, поставки в Болгарию в 2022 году удвоятся.
Министры на встрече подчеркнули, что коммерческий запуск интерконнектора IGB с октября 2022 года позволит увеличить поставки азербайджанского газа в Болгарию. Кроме этого, министры обсудили сотрудничество в сфере электроэнергитики.
Н.Аббасова
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