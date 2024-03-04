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ТЭК 04.03.2024 17:45

В Софии готовы увеличить транзитные поставки азербайджанского газа в страны Западных Балкан и другую часть Европы

Спикер Народного собрания (парламента) Болгарии Росен Желязков в ходе визита в Азербайджан в понедельник в Баку заявил о возможности Софии нарастить транзитные поставки азербайджанского газа в страны Западных Балкан и другую часть Европы по оси Юг-Север.

«В Баку он отметил, что наша страна (Болгария – ИФ) имеет возможность увеличить транзитные поставки газа как в страны Западных Балкан, так и в Европу по оси Юг-Север», - сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Спикер парламента напомнил, что ранее операторы газотранспортных систем Болгарии, Румынии, Венгрии, Словакии и SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) подписали меморандум о взаимопонимании, добавив, что запуск интерконнектора Болгария-Сербия (IBS) «вносит значительный вклад в обеспечение энергетической безопасности в Европе».

«Азербайджан является ключевым партнером Болгарии в ее усилиях по повышению энергетической безопасности и достижению энергетической диверсификации в региональном и европейском масштабе», - заявил Желязков.

Болгария в настоящее время является одной из 6 стран Европы, у которой имеется контракт на покупку азербайджанского газа.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ГАЗ, ТРАНЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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