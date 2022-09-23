Сбор пшеницы в РФ к 22 сентября вплотную подошел к 100 млн т в бункерном весе - данные Минсельхоза

РФ к 22 сентября собрала 99,981 млн тонн пшеницы (в бункерном весе) против 72,9 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщается в материалах Минсельхоза.

Урожайность повысилась до 36,5 ц/га с 28,4 ц/га в прошлом году. Посевы обмолочены с 27,4 млн га, что составляет 93,1% от посевной площади.

Ячменя собрано 25,6 млн тонн против 17,9 млн тонн на аналогичную дату прошлого года при урожайности 31 ц/га (23,9 ц/га в прошлом году). Посевы убраны с 7,6 млн га (95,2%). Сбор кукурузы пока ниже прошлогоднего - 1,5 млн тонн против 2 млн тонн. Ее урожайность составила 59,2 ц/га (45,3 ц/га).

Рис убран с 15,9 тыс. га (25,2%), намолочено 101,3 тыс. тонн против 160,7 тыс. тонн. Урожайность составила 63,9 ц/га против 63,7 ц/га в прошлом году.

Всего зерновых и зернобобовых культур собрано 137,9 млн тонн против 103,1 млн тонн на 22 сентября прошлого года. Урожайность составила 33,6 ц/га (26,3 ц/га). Посевы обмолочены с 41 млн га (86,3%).

По данным Минсельхоза, сахарная свеклы выкопана с 263,4 тыс. га (25,7%), собрано 11,5 млн тонн против 8,988 млн тонн при урожайности 437,3 ц/га против 371,2 ц/га в прошлом году.

Сбор подсолнечника пока ниже прошлогоднего - 2,06 млн тонн против 4,1 млн тонн. Посевы пока обмолочены с 970,6 тыс. га (9,7%). Урожайность составила 21,2 ц/га против 16,3 ц/га годом ранее. Рапса намолочено 3,1 млн тонн против 2 млн тонн при урожайности 22,6 ц/га против 18,6 ц/га. Посевы убраны с 459,8 тыс. га (81,7%). Сои собрано 728 тыс. тонн против 1,2 млн тонн в прошлом году. Урожайность повысилась до 20,9 ц/га с 16,7 ц/га годом ранее.

Сельхозорганизации и фермеры накопали 3,3 млн тонн картофеля (2,9 млн тонн год назад) при урожайности 254,9 ц/га (215,4 ц/га). Посадки убраны со 128,3 тыс. га (42,5%). Овощи убраны с 94,9 тыс. га (51,1%), собрано 2,2 млн тонн (2,1 млн тонн годом ранее), урожайность составила 228,9 ц/га (221,8 ц/га).

Сев озимых культур проведен на 8,592 млн га против 10,082 млн га на аналогичную дату прошлого года.