В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась почти в 5 раз

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 35 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 858, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 161 случае.

Снижение суточный заболеваемости по понедельникам носит традиционный характер.

За минувшие сутки летальные исходы из-за новой коронавирусной инфекции не зафиксированы. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 903 человека, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 809 тыс. 673 человек (+ 76 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 282 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 973 теста на коронавирус против 2 тыс. 484 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 238 тыс. 737 теста на COVID-19.

Б.Рустамбеков