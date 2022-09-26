В Азербайджане суточная заболеваемость COVID-19 снизилась почти в 5 раз

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 35 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 858, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 161 случае.
Снижение суточный заболеваемости по понедельникам носит традиционный характер.
За минувшие сутки летальные исходы из-за новой коронавирусной инфекции не зафиксированы. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 903 человека, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 809 тыс. 673 человек (+ 76 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 282 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 973 теста на коронавирус против 2 тыс. 484 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 238 тыс. 737 теста на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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