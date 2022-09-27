В Азербайджане рост случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 140 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 820 тыс. 998, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 35 случаях.
За минувшие сутки из-за новой коронавирусной инфекции скончались 4 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 907 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 809 тыс. 933 человека (+ 260 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 158 человек.
За сутки медики провели 3 тыс. 320 тестов на коронавирус против 1 тыс. 973 теста накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 242 тыс. 57 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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