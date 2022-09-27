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Религия 27.09.2022 17:17

Восстановительные работы в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше завершатся к 2024 году

Восстановительные работы в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше завершатся к концу 2023 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева во вторник ознакомились с ходом восстановительных работ в мечети.

Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов проинформировал главу государства о ходе проводимых работ.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», реставрационные работы в мечети Юхары Говхар Ага начались в ноябре 2021 года.

До сих пор в мечети проведены укрепительные работы, в настоящее время осуществляется процесс покраски минаретов.

Контроль за восстановительными работами осуществляется австрийская «Wehdorn Architekten», финансирует работы – PASHA Holding, подрядчиком работ выступает консорциум компаний из Италии и Турции.

Х.Насирзаде

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Тэги: ШУША, МЕЧЕТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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