Восстановительные работы в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше завершатся к 2024 году

Восстановительные работы в мечети Юхары Говхар Ага в Шуше завершатся к концу 2023 года.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева во вторник ознакомились с ходом восстановительных работ в мечети.
Помощник президента Азербайджана Анар Алекперов проинформировал главу государства о ходе проводимых работ.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», реставрационные работы в мечети Юхары Говхар Ага начались в ноябре 2021 года.
До сих пор в мечети проведены укрепительные работы, в настоящее время осуществляется процесс покраски минаретов.
Контроль за восстановительными работами осуществляется австрийская «Wehdorn Architekten», финансирует работы – PASHA Holding, подрядчиком работ выступает консорциум компаний из Италии и Турции.
Х.Насирзаде
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