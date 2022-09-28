Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск поднялся на первую строчку списка из 400 самых состоятельных американцев по версии журнала Forbes.

Состояние Маска за год выросло более чем на $60 млрд и достигло $251 млрд.

Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос с показателем $151 млрд, тройку замкнул Билл Гейтс с состоянием в $106 млрд. Глава Oracle Ларри Эллисон занял четвертое место ($101 млрд), пятое - инвестор Уоррен Баффет ($97 млрд).

В десятке самых богатых американцев также оказались основатели Google Ларри Пейдж ($93 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер ($83 млрд), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) и руководитель ритейлера Walmart Джим Уолтон ($57,9 млрд).

Впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в $57,7 млрд.

Самым заметным новичком в списке стал нефтяной магнат Отри Стивенс ($10 млрд, 64-е место), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-е место) вернулся в рейтинг после годового отсутствия.

Forbes отмечает, что совокупное состояние 400 богатейших американцев за минувший год сократилось примерно на $500 млрд, до $4 трлн. Сильнее всего "обеднели" миллиардеры, представляющие технологический сектор - их состояние упало на $315 млрд.