Илон Маск возглавил список богатейших американцев по версии Forbes

Основатель и глава Tesla Inc. Илон Маск поднялся на первую строчку списка из 400 самых состоятельных американцев по версии журнала Forbes.
Состояние Маска за год выросло более чем на $60 млрд и достигло $251 млрд.
Второе место занял прошлогодний лидер списка, глава онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос с показателем $151 млрд, тройку замкнул Билл Гейтс с состоянием в $106 млрд. Глава Oracle Ларри Эллисон занял четвертое место ($101 млрд), пятое - инвестор Уоррен Баффет ($97 млрд).
В десятке самых богатых американцев также оказались основатели Google Ларри Пейдж ($93 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд), экс-гендиректор Microsoft Стив Баллмер ($83 млрд), бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) и руководитель ритейлера Walmart Джим Уолтон ($57,9 млрд).
Впервые за долгое время из десятки выбыл основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший 11-е место с состоянием в $57,7 млрд.
Самым заметным новичком в списке стал нефтяной магнат Отри Стивенс ($10 млрд, 64-е место), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-е место) вернулся в рейтинг после годового отсутствия.
Forbes отмечает, что совокупное состояние 400 богатейших американцев за минувший год сократилось примерно на $500 млрд, до $4 трлн. Сильнее всего "обеднели" миллиардеры, представляющие технологический сектор - их состояние упало на $315 млрд.
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