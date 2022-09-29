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Регион 29.09.2022 12:03

Индия планирует поставить Армении вооружение почти на $250 млн

Индия получила крупный экспортный заказ на поставку вооружения в Армению, стоимость поставок оценивается в $245 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на индийскую The Economic Times, точная стоимость контракта не указывается, но ожидается, что в ближайшие месяцы в Армению будет поставлено оружие почти на $245 млн (более 20 млрд индийских рупий).

Источники сообщили изданию, что заказ предусматривает первый в истории экспорт многоствольных реактивных пусковых установок Pinaka, которые уже находятся на вооружении индийской армии, а также поставки противотанковых ракет и боеприпасов.

The Economic Times отмечает, что в 2020 году Индия поставила Армении четыре радара Swathi примерно на $42,8 млн (около 3,5 млрд индийских рупий).

Р.Керимов

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Тэги: ИНДИЯ, АРМЕНИЯ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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