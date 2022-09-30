Белоруссия с 1 октября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Белоруссия с 1 октября 2022 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале, в соответствии с правительственным постановлением ставки экспортных пошлин на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты снижаются до $44,4 за тонну (ранее - $52), на прямогонный бензин - до $24,4 за тонну ($28,6), на товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, смазочные масла - до $13,3 за тонну ($15,6).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты менялись в Белоруссии с 1 сентября, тогда они были снижены, как и с 1 августа.

Минск с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с действующими в России с учетом беспошлинного импорта нефти из РФ. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.