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Внешняя политика 01.10.2022 12:03

Алиев и Чукэ провели встречу в Софии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Румынии Николае Чукэ в субботу провели встречу в Софии (Болгария), говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

Алиев с 30 сентября по 1 октября совершает официальный визит в Болгарию.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РУМЫНИЯ, ВСТРЕЧА


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