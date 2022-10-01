Алиев и Чукэ провели встречу в Софии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Румынии Николае Чукэ в субботу провели встречу в Софии (Болгария), говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.
Алиев с 30 сентября по 1 октября совершает официальный визит в Болгарию.
Р.Керимов
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