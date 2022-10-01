Президента Азербайджана пригласили посетить Румынию

Премьер-министр Румынии Николае Чукэ в субботу на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в столице Болгарии Софии пригласил главу азербайджанского государства посетить Румынию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главы азербайджанского государства.

«Премьер-министр Румынии пригласил главу государства посетить его страну с официальным визитом», - отмечается в сообщении.

В свою очередь Алиев пригласил Чукэ совершить визит в Азербайджан.

В ходе встречи президент Азербайджана особо подчеркнул, что азербайджано-румынские отношения развиваются на основе стратегического партнерства, отметив наличие между странами традиционных дружественных отношений.

В свою очередь Чукэ выразил удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Румынией на уровне стратегического партнерства. Румынский премьер отметил наличие больших возможностей для дальнейшего развития отношений по широкой повестке в различных сферах, подчеркнув роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе беседы было отмечено значение «Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере между Азербайджанской Республикой и Европейским союзом, представленным Европейской комиссией», подписанного 18 июля текущего года в Баку президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, и особая роль Баку в его реализации.

В то же время были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Румынией в сфере сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики, в том числе экспорта электроэнергии, транспортно-логистической и других областях.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам, находящимся в двусторонней повестке дня и представляющим взаимный интерес.

В целях продолжения обсуждения затронутых в ходе встречи вопросов соответствующим государственным органам были даны поручения, отмечается в сообщении.

Алиев с 30 сентября по 1 октября совершает официальный визит в Болгарию.

Р.Керимов