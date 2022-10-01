«Газпром» почти на треть сократил суточный объем поставок газа Молдове - вице-премьер Спыну

"Газпром" сократил суточный объем подачи газа Молдове на 30%, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну.

На пресс-конференции в субботу утром он сообщил, что "Газпром" только в пятницу, 30 сентября, после восьми часов вечера подтвердил объемы поставок газа на октябрь.

""Газпром" подтвердил подачу газа в октябре, сократив объем на 30%. Из 8,06 млн кубометров в сутки, включая Приднестровский регион, подтверждено 5,7 млн в сутки. Повторяется ситуация с октября прошлого года, когда поставки были ограничены также на 30%. Но разница в том, что в этом году у нас есть подписанный контракт, который нужно соблюдать", - отметил Спыну.

По его словам, в этой ситуации АО "Молдовагаз" будет просить "Газпром" поставлять дополнительные объемы газа. "Молдовагаз" уже отправила заявку на дополнительные объемы газа на каждый день, в период с 1 по 7 октября. "Газпром" пока не ответил. Мы рассчитываем, что удастся получить дополнительный объем, чтобы удовлетворить нужды потребителей в полном объеме", - сказал вице-премьер.

По его словам, если "Газпром" не откликнется на просьбу о дополнительных поставках до нужного объема, "Молдовагаз" попытается покупать газ из альтернативных источников.

"У нас также есть резервы газа, которые были приобретены для таких случаев. У компании Еnergocom есть в резерве 53,5 млн кубических метров газа. В то же время мы исходили из объемов прошлого года. Мы уже начали экономить газ, и призываем население максимально экономить все виды энергоресурсов", - заявил Спыну.

На вопросы журналистов о возможностях покупать газ из других источников, в том числе сланцевый газ, вице-премьер ответил, что "вся проблема в цене".

"Возможности покупать газ из альтернативных источников есть. Но проблема в цене. В настоящее время, самая выгодная цена - это цена, заложенная в договоре между "Молдовагазом" и "Газпромом"", - подчеркнул Спыну.

Отвечая на вопросы журналистов о причинах сокращения подачи объемов газа, он сказал, что "Газпром" аргументировал это техническими причинами.

""Газпром" сослался на технические проблемы. Мы считаем, что нет таких проблем. Особенно в ситуации, когда есть подписанный договор и оговоренные заранее объемы. К сожалению, несмотря на действующий договор, в отношениях с "Газпромом" остается такая неопределенность", - отметил вице-премьер.

Комментируя по просьбе журналистов положения договора с "Газпромом", он сказал, что в договоре есть положения относительно обязательств поставлять газ в оговоренных объемах.

"Предусмотрена и ответственность за нарушение этих положений. Юристы "Молдовагаза" изучают этот вопрос. Но мы надеемся на добросовестное сотрудничество, на то, что не дойдет до судебных разбирательств по этому поводу, а стороны будут выполнять свои обязательства", - подчеркнул Спыну.

Он также проинформировала, что цена газа для Молдовы, согласно контракту с "Газпромом", составит в октябре $1028 за тысячу кубометров - на 40% меньше, чем в сентябре.

Спыну отметил, что это стало возможным благодаря договору с "Газпромом", согласно которому с 1 октября меняется формула расчета цены. При этом, вице-премьер подчеркнул, что тариф для конечных потребителей останется неизменным.

"У нас была очень высокая покупная цена в августе и сентябре. Если бы тарифы были приведены в соответствие, то цена для потребителей была бы на уровне 40 леев за кубический метр ($2,1). При этом цена составляла 23 лея ($1,18), а с 1 октября она составит 29 леев за куб ($1,5). Эта цена пока сохранится для потребителей", - сказал Спыну.

29 сентября Комиссия по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы приняла решение о закупке еще 15 млн кубометров газа для пополнения резервов. За счет выделенных чрезвычайной комиссией денег, "Молдовагаз" смог 30 сентября выполнить перед "Газпромом" свои финансовые обязательства за сентябрь, что позволило избежать прекращения подачи газа в республику.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 г. Согласно заложенной в договоре формуле, с 1 октября до 31 марта цена формируется из расчета 30% цены газа на спотовом рынке и 70% - от цены нефти. С 1 марта по 30 сентября - наоборот, 70% цены зависит от цены газа на спотовом рынке, а 30% от цены нефти. Цена поставляемого "Газпромом" газа для Молдовы составила $450 за 1000 куб. метров в ноябре 2021 г., $550 - в декабре, $647 - в январе 2022г., $564 - в феврале, $547 за 1000 кубов - в марте, $1193 - в апреле, $920 - в мае, $880 - в июне, $980 - в июле, $1458,5 - в августе, $1883 - за тысячу кубических метров - в сентябре.

После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. С 1 января тарифы были повышены еще на 40%, а с 1 июня 2022 г. - еще на 30%, и с 1 октября повысятся еще на 27%. Таким образом, за год тарифы для потребителей повысились почти в шесть раз.