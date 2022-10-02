Количество случаев COVID-19 в мире превысило 617,8 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 617 млн 879 тыс. 815, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 546 тыс. 448 человек.
В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 96 млн 392 тыс. 543 и 1 млн 59 тыс. 605.
Индия - 44 млн 594 тыс. 487 и 528 тыс. 673.
Франция - 35 млн 608 тыс. 285 и 156 тыс. 152.
Бразилия - 34 млн 672 тыс. 524 и 686 тыс. 36.
Германия - 33 млн 386 тыс. 229 и 150 тыс. 64.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 840,3. США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 238 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 тыс. 177, Франции - 2 тыс. 365, Германии - 1 тыс. 778.
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