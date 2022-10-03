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Дальнее зарубежье 03.10.2022 23:40

В следующем пакете военной помощи на $625 млн от США для Украины ожидается 4 HIMARS

В следующий пакет военной помощи на $625 млн от США для Украины, возможно будут включены 4 HIMARS, боеприпасы, мины, а также противоминные устройства, сообщает Reuters.

Ожидается, что следующий пакет помощи администрации Байдена в области безопасности для Украины будет включать четыре пусковые установки высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS), боеприпасы, мины и противоминные средства, сообщили Рейтер в понедельник два источника, проинформированные о пакете на $625 млн.

Ожидается, что о пакете будет объявлено во вторник.

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Тэги: США, УКРАИНА, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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