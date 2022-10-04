Строительство села Хыдырлы в Агдамском районе займет 1,5 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева во вторник приняли участие в церемонии закладки фундамента села Хыдырлы Агдамского района.
Глава государства был проинформирован, что село Хыдырлы расположено в трех километрах от центра города Агдам, где планируется расселить 5990 человек(1500 семей).
Общая проектируемая площадь составляет 418 га. Под первый этап строительства выделено 160 га земли. На первом этапе планируется построить 719 частных домов, что позволит расселить 2951 человека.
Подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия для трудоустройства населения. Всего здесь планируется обеспечить работой порядка 2595 человек.
Строительные работы будут начаты 10 октября текущего года, а завершение их запланировано на 10 апреля 2024 года.
Б.Рустамбеков
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