Свыше 40 граждан Азербайджана погибли с ноября 2020 года в Карабахе и В.Зангезуре в результате подрыва на минах - ANAMA

Более 40 граждан Азербайджана погибли с 10 ноября 2020 года на освобожденных территориях – в Карабахе и Восточном Зангезуре - в результате подрыва на минах, установленных Арменией в период оккупации этих территорий, заявил заместитель председателя правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Самир Поладов.
«С 10 ноября 2020 года жертвами подрыва на минах на освобожденных территориях стали 257 граждан Азербайджана. Из них 44 погибли, 213 – получили различные ранения», - сказал Поладов в среду, выступая в городе Агдам на первом Национальном градостроительном форуме.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что минная угроза является одним из основных препятствий для восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре и возвращения в свои дома вынужденных переселенцев.
Алиев заявил, что Армения в период оккупации этих территорий установила более 1 млн мин, а точность минных карт, предоставленных Ереваном, составляет всего 25%.
Р.Керимов
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