Четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли в результате подрыва мины в Карабахе, установленной армянскими НВФ

Четверо сотрудников МВД Азербайджана погибли во вторник утром в Карабахском экономическом районе в результате подрыва на мине, установленной армянскими незаконными вооруженными формированиями (НВФ).

В совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности Азербайджана, поступившем в агентство «Интерфакс-Азербайджан», отмечается, что 19 сентября 2023 года транспортное средства марки "КАМАЗ" с сотрудниками МВД Азербайджана примерно в 04:30 в районе села Тагаверд Ходжавендского района, где строится тоннель, подорвался на мине, заложенной диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований, действовавших в месте временного расположения миротворцев.

«В результате террористического акта Асим Джамалзаде, Рамиль Ширинов, Сеймур Махмудов, Хазар Заманов скончались на месте происшествия», - отмечается в информации.

По факту Главное следственное управление СГБ Азербайджана возбудило уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм со стороны организованной группировки с неоднократным применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и устройств), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (убийство двух и более лиц организованной группировкой, общеопасным способом, повторное, в связи с терроризмом, с намерением национальной вражды), 228.3 (неоднократное незаконное приобретение, хранение, перевозка и перемещение организованной группировкой огнестрельного оружия, его комплектов, боеприпасов, взрывчатых веществ и устройств) УК Азербайджана.

По уголовному делу в настоящее время проводятся совместные следственно-оперативные мероприятия.

Таким образом, во вторник утром в Карабахе в результате двух случаев подрыва на минах, установленных армянскими НВФ, погибли 6 граждан Азербайджана: четверо сотрудников МВД и двое гражданских лиц.

Х.Насирзаде