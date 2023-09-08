Азербайджанские военные пресекли третью провокацию за день армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает о третьем пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе в пятницу.

«8 сентября в 19:05 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района» - подчеркивается в информации ведомства.





Минобороны отмечает, что в результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.





Х.Насирзаде