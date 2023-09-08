Азербайджанские военные пресекли третью провокацию за день армянских НВФ в Карабахе

Минобороны Азербайджана сообщает о третьем пресечении попытки армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском экономическом районе в пятницу.
«8 сентября в 19:05 армянские НВФ на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского района» - подчеркивается в информации ведомства.
Минобороны отмечает, что в результате мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.
Х.Насирзаде
Новый налог на доходы банков в Казахстане вряд ли заставит их активнее кредитовать бизнес - Fitch
Капитализация вьетнамского автопроизводителя VinFast рухнула на $140 млрд за 2 недели
Цены на нефть растут и завершают неделю в плюсе, Brent - $90,77 за баррель
Азерсу привлекло израильскую Mekorot Water Company в качестве техконсультанта по проекту опреснения морской воды
Азербайджан планирует привлечь частные инвестиции в сферу здравоохранения – Мусаев
В 14 департаментах Франции объявят "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
На ремонт дорог в Хырдалане направят около 1,3 млн манатов
ИВ Гахского района направит 700 тыс. манатов на ремонт дорог
Азерсу направит около 16 млн манатов на улучшение водоснабжения 17 н.п. в двух районах Азербайджана
ЕС поддерживает все усилия по возврату РФ к черноморской зерновой инициативе - представитель Борреля
Напряженность между странами может привести к катастрофе - Гутерриш
В воскресенье в Молдове стартуют военные учения с участием военнослужащих США и Румынии
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завершилась летняя программа стажировок Yelo Bank
"Nar" оказал поддержку образованию: награждены абитуриенты набравшие самые высокие баллы
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
Провал «Голодных игр по-армянски» в политическом прокате
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС